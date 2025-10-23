Изъятых в Дагестане редчайших птиц передали в зоопарк

Ленинградский зоопарк взял на содержание двух белоголовых сипов — краснокнижных птиц, которых по решению суда изъяли из частного зоопарка в Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Птиц доставили в транспортных клетках, дорогу они перенесли спокойно. Сейчас сипы находятся в месячном карантине в ветеринарном блоке. Специалисты провели осмотр, обработали от паразитов и взяли анализы, в том числе для точного определения пола. Состояние птиц оценивается как удовлетворительное.

Вместе с сипами из частного зверинца в селе Рукель были изъяты и другие представители дикой фауны — волк, орлан-белохвост, беркут, анаконда, удав, питон, макака и шесть филинов. Основанием стали нарушения правил содержания, включая отсутствие лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях. Ряд изъятых видов подпадает под действие Конвенции СИТЕС.

В зоопарке напомнили, что одна из его ключевых задач — сохранение и разведение редких видов. По словам специалистов, зоопарки выполняют роль резервного банка биоразнообразия: их усилия уже помогли спасти от исчезновения и вернуть в природу такие виды, как лошадь Пржевальского, такахе, олень Давида и черноногий хорек.

Белоголовый сип — редкий вид грифов и одна из наиболее уязвимых птиц Европы. В 1990-х годах его численность на континенте резко сократилась из‑за деградации мест обитания, нехватки корма и отравления пестицидами. На текущий момент ситуацию удалось немного исправить.

Ранее сообщалось, что Испания вернет в дикую природу рысей, диких лошадей и стервятников.