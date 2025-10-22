На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Абитуриентов педвузов обяжут сдавать ЕГЭ по предметам, которые они хотят преподавать

Поступающих в педвузы с 2026 года обяжут сдавать ЕГЭ по профильным предметам
Pexels

Абитуриентов, поступающих в педагогические вузы России, со следующего года обяжут сдавать ЕГЭ по предметам, которые они планируют преподавать. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года и начнут действовать при проведении приемной кампании 2027/28 учебного года. Абитуриент, планирующий получить специальность учителя физики, должен будет для поступления в обязательном порядке сдавать ЕГЭ по физике.

В министерстве заявили, что глубокое знание собственного предмета — принципиально важно для будущего педагога.

Следующая приемная кампания 2026/27 учебного года на педагогические направления подготовки пройдет по действующему перечню, подчеркнули в Минобрнауки.

19 октября вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что в России необходимо ввести мораторий на внесение изменений в системе образования.

Он назвал неправильными призывы к проведению новых экспериментов в системе образования, так как в стране и так слишком много экспериментов проводится. В пример он привел ЕГЭ.

Ранее в России предложили ввести 12-летнее обучение в школах.

