Мужчина бегал голым по улицам Петербурга после угощения от знакомых

В Петербурге осудили мужчину, который бегал по улице голым после угощения

В Петербурге вынесли приговор мужчине, бегавшему по улицам без одежды. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 18 октября возле Городского противотуберкулезного диспансера. Мужчина, будучи голым, бегал, размахивал руками и не реагировал на замечания очевидцев — своими действиями он демонстративно нарушал общественный порядок.

В суде нарушитель признал вину. Он раскаялся и пояснил, что его «накрыло» после того, как знакомые угостили его чем-то около диспансера. Мужчина также сообщил, что сжег все свои вещи, в том числе паспорт и телефон. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на двое суток и отпустил его за отбытием.

