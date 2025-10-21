На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Логопед рассказала, почему у ребенка может быть плохой почерк

Shutterstock

Некрасивый почерк у ребенка может быть следствием несформированности фонематического слуха, то есть способности четко различать на слух звуки родной речи. Об этом в интервью РИАМО сообщила логопед, нейродефектолог и преподаватель РУДН Марина Сорокун.

К слову, газета «Известия» вместе с психологами и педагогами разбиралась, как мотивировать школьников на хорошую учебу. К примеру, логопед-психолог, арт-терапевт, учитель русского языка и литературы Инна Богородицкая советует начинать с разговора о ценности времени.

Еще одной причиной проблем с почерком, по словам Сорокун, может быть несформированность мелкой моторики руки. Она напомнила, что быстрое и красивое письмо — сложный двигательный акт, требующий координации между мозгом и рукой.

«В-третьих, это может быть связано с недостаточным развитием пространственного восприятия, когда ребенок путает право и лево, зеркалит буквы и не понимает, где у буквы верх, а где низ, с какой стороны ее начинать писать», — продолжила специалист.

Она подчеркнула, что если ребенок испытывает трудности с письмом и чтением, его ни в коем случае не следует ругать, а также по несколько раз заставлять переписывать и перечитывать одно и тоже, поскольку это лишь усилит негативное отношение к учебе. В данном случае задача родителей — не упрекать, а помочь.

Эксперт посоветовала использовать нейрогимнастику. Например, можно попросить ребенка одновременно рисовать двумя руками в воздухе или на бумаге симметричные фигуры — восьмерки, круги, квадраты.

Ранее логопед назвала частые ошибки родителей, которые мешают ребенку заговорить.

