Россиянам посоветовали сфотографировать дачные участки до выпадения снега

Россиянам важно позаботиться о сохранности дачного участка во время зимы. В том числе есть риски возникновения пожаров или того, что он привлечет воров. До выпадения снега участок важно сфотографировать, чтобы на руках были доказательства на случай обращения в страховую компанию, отметил в беседе с RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Отметим, что осенью дачникам настоятельно советуют не пренебрегать подготовительными работами – как предупредил в беседе с газетой «Известия» директор по продукту STARWIND Александр Галкин, в этом случае владельцы участков рискуют столкнуться с целым рядом проблем: от вымерзших плодовых деревьев до вышедшей из строя садовой техники. Он посоветовал обрезать деревья, культивировать почву, убрать на хранение технику, а также подготовить список запчастей и расходников для приобретения в межсезонье.

В свою очередь Чаплин отметил, что основной повод беспокоиться за дачный участок – это длительное отсутствие хозяев, из-за чего часто дачные объекты становятся мишенью преступников, страдают от пожаров, случайных повреждений. Он посоветовал в первую очередь создать видимость присутствия владельцев – для этого, например, можно договориться с соседями, чтобы они периодически заходили на участок, расчищали снег у входа в дом, оставляли следы, давая недоброжелателям сигнал о том, что за участком следят.

«Также крайне полезно установить простейшие средства защиты: надежные замки на все двери и ставни на окна, а на ворота — крепкий внутренний засов», — добавил Чаплин.

Он призвал в период подготовки участка к зиме особое внимание обратить на противопожарную безопасность, так как высоки риски возгорания от неисправных электроприборов или печного отопления. Лучше всего отключить электроэнергию полностью, подчеркнул парламентарий. Он посоветовал регулярно очищать кровлю от снега, отметив, что в противном случае крыша может деформироваться и даже обрушиться.

«Также рекомендую заранее, до выпадения снега, сфотографировать своё имущество — это существенно поможет в случае необходимости доказать что-либо страховой компании или полиции», — заключил депутат.

