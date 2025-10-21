Дачникам объяснили, как правильно провести обрезку гортензий осенью

Осенью дачникам важно провести обрезку гортензии, чтобы кусты лучше росли и обильно цвели следующей весной. Об этом kp.ru рассказала агроном Светлана Михайлова.

Директор по продукту STARWIND Александр Галкин до этого рассказал газете «Известия», что осенью дачный сезон подходит к концу, но работа на участке еще не заканчивается. Пренебрегая осенними работами, дачники рискуют столкнуться с целым рядом проблем: от вымерзших плодовых деревьев до вышедшей из строя садовой техники.

«Оптимальный срок для обрезки гортензии осенью — сразу после листопада. В Подмосковье это обычно вторая половина октября. Как правило, в первый год у саженца слегка укорачивают верхушку, чтобы кустик лучше ветвился. Ведь, чем больше побегов, тем больше соцветий», — отметила Михайлова.

По ее словам, после этого кусты нужно подготовить к зиме — провести влагозарядковый полив по 10-15 л на каждый куст и замульчировать приствольные круги органикой. Например, опилками, сухими листьями, торфом или перегноем.

