На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Cбер выпустил новую модель медиацентра

Сбер добавил в медиацентр SberBox третьего поколения ИИ и поиск пульта
true
true
true
close
Freepik

Сбер выпустил на рынок новый медиацентр SberBox Max. Устройство третьего поколения делает телевизор «умным», также интегрированные технологии ИИ улучшают видео с низким разрешением в реальном времени, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что новый медиацентр обрабатывает видео и графику в три раза быстрее по сравнению с предыдущими моделями. Он оснащен чипом, поддерживающим разрешение 4К и технологию HDR10.

Также в медиацентр внедрена рекомендательная система, с помощью ГигаЧата пользователи могут подобрать желаемый контент для просмотра. Одновременно владельцам доступно более 100 бесплатных телеканалов.

Кроме того, в медиацентр добавлена функция поиска пульта и голосовое управление через подключенную умную колонку Sber.

«Наша задача — обеспечить людей удобной и качественной техникой, которая даст им совершенно новый опыт ТВ-смотрения, а интеграция устройства с ГигаЧатом делает его более функциональным и отвечающим потребностям всех членов семьи», — отметил старший вице-президент Сбербанка Андрей Белевцев.

Оперативная память устройства составляет 3 Гб, постоянная память — 32 Гб. Это, как отметили в Сбере, позволит устанавливать любые приложения и игры.

Также предусмотрен специальный детский профиль с функцией родительского контроля.

В Сбере добавили, что SberBox Max работает на операционной системе «Салют ТВ», которая спроектирована с учетом привычек российских пользователей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами