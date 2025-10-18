Воры притворились полицейскими и совершили кражу, показав поддельный ордер на обыск

В Австралии двое мужчин зашли в дом под видом полицейских и совершили крупную кражу, передает 7NEWS.

Двое злоумышленников в одежде, похожей на полицейскую форму, и с фальшивыми документами появились на пороге дома в Перте незадолго до полуночи 29 августа. Хозяин рассказал, что неизвестные стояли у двери и кричали: «Полиция, откройте!». Когда он открыл им дверь, они предъявили поддельный ордер на обыск и убедили жильцов впустить их внутрь.

Один из незваных гостей следил за хозяевами, а второй стал шумно обыскивать дом, открывая чемоданы, шкафы и переворачивая матрасы. Они пробыли в доме около 50 минут, после чего скрылись с кольцом, часами Rolex и десятками тысяч долларов наличными. Жертвы не пострадали физически, но были сильно травмированы морально.

Сейчас правоохранители ищут белый внедорожник, на котором скрылись преступники. Их личности пока не удалось установить.

