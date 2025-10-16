На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Горничная и ее муж ограбили слепую хозяйку, украв золото и наличные деньги

Thaiger: в Таиланде горничная с мужем обокрали слепую хозяйку дома
В Таиланде горничная и ее муж ограбили слепую хозяйку, украв золото и наличные деньги, пишет Thaiger.

Полиция Таиланда задержала семейную пару, укравшую из квартиры слепой женщины наличные деньги и золотые украшения на сумму $37 тысяч. Потерпевшая сообщила, что, вернувшись домой в свой дом нескольких дней поездки, не смогла открыть свой сейф. Позвав на помощь соседей, она узнала, что хранилище было разрезано и затем заклеено клеем, чтобы скрыть следы взлома.

По словам женщины, в сейфе ранее хранились наличные деньги и золотые украшения. Первой подозреваемой стала ее домработница, 34-летняя Сурират Манират. В ходе расследования полиция установила, что к преступлению причастен и муж горничной.

Неожиданным поворотом стало то, что Сурират вскоре сама пришла в участок, чтобы внести залог за мужа, не подозревая, что ее имя тоже значится в ордере на арест. Женщину задержали на месте, хотя она категорически отрицала свою вину.

Тем не менее, полиция заявила, что доказательств более чем достаточно: отпечатки пальцев супругов были найдены на сейфе и в квартире Китсири, а камеры видеонаблюдения зафиксировали их во время преступления.

Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей, а полиция продолжает расследование, чтобы выяснить, удалось ли им успеть продать украденное золото. Супругам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее богатая женщина устроилась домработницей, чтобы «попробовать обычную жизнь».

