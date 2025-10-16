В Госдуме назвали Будапешт достойным местом для встречи Путина и Трампа

Будапешт — достойное место встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он отметил, что хоть Венгрия в ЕС и НАТО, но она вышла из Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест Путина.

«Вообще-то Венгрия вышла из-под юрисдикции МУС 3 апреля 2025 года. Именно потому, как объяснил премьер-министр страны Виктор Орбан, что этот орган стал слишком политизированным и решения принимает вовсе не по закону. Позиция венгерского лидера позволяет это государство относить, скорее, к числу наших осторожных союзников, чем врагов. Да, она в ЕС и НАТО, но, к примеру, выступает категорически против военной помощи Украине, а значит, с Россией не воюет. Так что место для встречи выбрано вполне достойное, тем более, что в западном лагере, который вряд ли захочет покидать Трамп, не так много других вариантов, которые соответствуют хотя бы этим, нейтральным, требованиям. А если какая-то любая страна все таки попытается арестовать нашего президента, они рискуют быть стертыми с лица земли», — сказал Журавлев.

После телефонного разговора с Путиным, состоявшегося 16 октября, Трамп анонсировал возможность встречи двух президентов в Будапеште. Кроме того, президент США убежден в том, что положительное разрешение ближневосточного конфликта окажет благоприятное влияние на ход переговоров по украинскому вопросу.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин оперативно поддержал предложенную Трампом идею организации российско-американского саммита в Будапеште.

