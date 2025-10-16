Врач рассказала, какие БАДы и витамины опасно принимать без назначения

В погоне за здоровьем, энергией и красотой люди все чаще обращаются к баночкам с БАДами и витаминами. Однако, как предупредила врач — эндокринолог-гинеколог «СМ-Клиника» Татьяна Овчарова, некоторые добавки при бесконтрольном приеме могут быть не просто бесполезны, но и опасны. О том, какие БАДы и витамины опасно принимать без назначения врача, она рассказала «Газете.Ru».

К таким добавкам врач отнесла препараты с железом. По ее словам, дефицит железа — частая причина усталости и выпадения волос, особенно у женщин. Но самостоятельный прием препаратов может серьезно навредить здоровью.

«Во-первых, только врач может отличить железодефицитную анемию от других ее видов (например, В12-дефицитной), при которой прием железа бесполезен. Во-вторых, избыток железа (гемохроматоз) не выводится из организма и накапливается в печени, поджелудочной железе, сердце, вызывая токсическое повреждение и увеличивая риск цирроза, диабета и сердечной недостаточности», — предупредила врач.

По мнению специалиста, препараты железа — это лекарства, которые должны назначаться только врачом по результатам анализов.

Следующая добавка — препараты с йодом, который необходим для синтеза гормонов щитовидной железы.

«Если у человека есть невыявленные узлы в щитовидной железе или аутоиммунный тиреоидит (болезнь Хашимото), прием йода может спровоцировать резкое усугубление заболевания, вплоть до тиреотоксикоза — тяжелейшего отравления гормонами щитовидки. Это состояние угрожает жизни и требует немедленной госпитализации. Прежде чем принимать йод, необходимо сделать УЗИ щитовидной железы и сдать анализ на антитела к ТПО», — отметила специалист.

Также врач посоветовала не принимать самостоятельно витамин D. Дело в том, что он является жирорастворимым и накапливается в организме. Его передозировка ведет к гиперкальциемии — резкому повышению уровня кальция в крови. Это поражает почки (способствуя образованию камней), сердечно-сосудистую систему и вызывает тяжелую интоксикацию.

«Дозу витамина D должен подбирать врач на основе анализа крови — 25(OH)D. Универсальной «профилактической» дозы для всех не существует», — подчеркнула Овчарова.

Особое внимание специалист обратила на опасность жиросжигателей на основе эфедрина и его аналогов, которые популярны в фитнес-среде. По ее словам, эфедрин — это психостимулятор, который вызывает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую нагрузку на сердечно-сосудистую систему: резко поднимает артериальное давление, учащает пульс, провоцирует спазм сосудов. Последствия — гипертонический криз, инфаркт, инсульт. Во многих странах, в том числе в России, он запрещен.

«Любые БАДы с пометкой «жиросжигатель» — это красный флаг. Безопасной потери веса можно добиться только коррекцией питания и адекватной нагрузкой», — напомнила врач.

Также она призвала с осторожностью относиться к травам с эстрогеноподобным действием (донг квай, клевер, солодка), которые женщины часто используют их для «нормализации цикла» или облегчения симптомов ПМС и менопаузы.

«Если у женщины есть гормонозависимые заболевания (миома матки, эндометриоз, мастопатия, рак в семейном анамнезе), фитоэстрогены могут стать топливом для их роста. Они вмешиваются в тонкий гормональный баланс, последствия которого непредсказуемы без полного обследования. В гинекологии травы — не безобидная альтернатива. Их прием возможен только после консультации с гинекологом-эндокринологом и при отсутствии противопоказаний», — подчеркнула эндокринолог-гинеколог.

В заключение она добавила, что БАДы и витамины могут быть мощными инструментами терапии, но только в руках специалиста, который основывает свои рекомендации на результатах обследований и индивидуальных особенностях пациента.

