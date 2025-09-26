Врач назвал самый опасный для ног тип обуви на каблуке

Врач Казаков: в особенно вредной обуви на каблуке пальцы расположены волнообразно

Волнообразное расположение пальцев в обуви на высоком каблуке с узким носом приводит к сдавливанию сосудов и нервов, что может вызывать онемение, боль в ногах и нарушение кровообращения. Об этом «Газете.Ru» рассказал Кирилл Казаков, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского университета Минздрава России.

«Стопа человека образует своды, состоящие из трех арок. Обувь на высоких каблуках (шпильках) бывает с узкими носками, при ее ношении третьи пальцы стоп приподнимаются, а первые и пятые — опускаются. Если говорить коротко, пальцы располагаются волнообразно», — пояснил врач в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, каблуки нарушают естественную биомеханику стопы, смещая центр тяжести и изменяя точки опоры. Это повышает риск травм — от ушибов и растяжений до переломов.

Постоянное давление на переднюю часть стопы также может привести к деформации пальцев, врастанию ногтей, появлению мозолей и плоскостопию. Особенно страдает первый палец — со временем давление на него может вызвать вальгусную деформацию («косточку»).

Эксперт отметил, что высокий каблук вреден не только для переднего отдела стопы, но также для среднего и заднего. Ношение такой обуви приводит к нарушению рессорной функции стопы.

«Эта функция заключается в способности сводов стопы амортизировать энергию удара, возникающего в момент касания стопы с опорой. При нарушении данной функции может возникнуть заболевания коленных, тазобедренных и других суставов», –--предостерегает Казаков.

Чтобы снизить риски, врач советует ходить на каблуках медленно и с коротким шагом, избегать мягких и неровных поверхностей (грунта, газонов), быть особенно осторожными на лестницах, а при первых признаках боли — переобуваться в более удобную обувь.

