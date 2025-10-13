В Сбере отметили прорывы в квантовых вычислениях корпоративных исследовательских центров

Основные достижения в области квантовых вычислений в последние годы происходят не в университетских лабораториях, а в корпоративных исследовательских центрах. Об этом заявил научный руководитель Центра квантовых технологий Сбера Станислав Страупе, комментируя итоги Нобелевской премии по физике этого года.

По словам Страупе, особая значимость работ лауреатов 2025 года заключается в том, что они «научились создавать искусственные квантовые системы, с которыми относительно легко работать и которые при этом действительно квантовые». Страупе пояснил, что именно их технология сверхпроводящих квантовых схем легла в основу одного из самых распространенных типов кубитов — трансмонов.

«Сверхпроводящий кубит-трансмон — это электрический колебательный контур с дополнительной нелинейной индуктивностью, которую обеспечивает джозефсоновский контакт. Туннелирование через него впервые наблюдали именно нынешние лауреаты», — отметил Страупе.

Он добавил, что для стабильной работы таких систем необходимы крайне низкие температуры — сотые доли кельвина, чего достигают с помощью криостатов растворения.

Страупе также подчеркнул, что хотя сверхпроводящие кубиты не обязательно станут основой будущего квантового компьютера, однако они сыграли ключевую роль в развитии отрасли и стимулировали интерес крупных IT-компаний к этому направлению.

«Именно Джон Мартинис, один из лауреатов, создал в Google подразделение, которое стало флагманом разработки квантового «железа». Они первыми продемонстрировали квантовое превосходство в 2019 году и коррекцию ошибок в 2024-м. Думаю, мы еще увидим от них много сильных результатов», — сказал Страупе.

По его мнению, ситуация в квантовых технологиях отражает общемировой тренд: «Большая часть ключевых результатов в квантовых вычислениях, как и в AI, уже давно получаются в R&D-подразделениях компаний, а не в университетских лабораториях».

Ранее сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии по физике 2025 года стали Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис. Шведская королевская академия наук присудила им награду «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи».