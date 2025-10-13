Жители закрытого города в Башкирии пожаловались на волка, выходящего к домам

Жители закрытого города Межгорье в Республике Башкортостан пожаловались на волка, который держит населенный пункт в страхе. Об этом сообщает телеканал UTV.

По словам очевидцев, хищник регулярно выходит на улицы Олимпийскую, Советскую и Комсомольскую. Его не раз видели роющимся в мусорном контейнере в поисках еды.

«Подъехали с семьей домой на парковку возле дома на Комсомольской. Долго не могли выйти из машины, потому что там ходил волк», — рассказал местный житель.

Судя по кадрам, сделанным очевидцем, лесной зверь не боится гудка автомобиля.

Жители опасаются, что в этом году их может ждать такое же нашествие волков, как и в прошлом году.

Ранее в Хабаровском крае удалось поймать тигрицу, которая держала в страхе жителей села Некрасовка.