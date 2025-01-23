В Хабаровском крае поймали «конфликтную» тигрицу

В Хабаровском крае поймали тигрицу, которая держала в страхе жителей Некрасовки

В Хабаровском крае удалось поймать тигрицу, которая держала в страхе жителей села Некрасовка. Об этом сообщается в группе регионального управления охотничьего хозяйства в социальной сети «ВКонтакте».

«Сотрудниками управления охотничьего хозяйства совместно со службой по охране животного мира отловлена «конфликтная» тигрица <...> Это уже третий отловленный тигр в Хабаровском крае в 2025 году», — говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что тигрице примерно 5-7 лет, у нее отсутствуют травмы, зубы целы. Вероятно, ее выпустят в дикую среду подальше от людей и населенных пунктов, добавили в управлении.

14 января министерство природных ресурсов Приморского края сообщило, что в Дальнереченском районе региона двое мужчин отправились на рыбалку на реку Малиновку, где на одного из них напал тигр. Рыбак не выжил. На место происшествия выезжали специалисты регионального министерства природы и сотрудники полиции. Позже сотрудники охотнадзора ликвидировали амурского тигра, напавшего на мужчину.

Ранее пастух столкнулся с тигром в лесу и отбился от него с помощью палки.