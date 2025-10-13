«Рука висела просто на сухожилиях»: в Ленобласти конь на самовыгуле напал на пенсионерку

В Ленобласти конь напал на пенсионерку. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел в СНТ «Орбита». По данным портала, животное забрело на участок местной жительницы, и она попыталась выгнать «гостя». В результате конь повалил пенсионерку, схватил за руку и стал таскать из стороны в сторону.
«Рука висела просто на сухожилиях», – сообщается в публикации.
По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», женщина получила и другие травмы.
«Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, открытым вывихом плеча, множественными переломами ребер с обеих сторон и сломанным носом», – говорится в посте.
Владельца коня задержали, им оказался 71-летний сосед пострадавшей. По факту произошедшего возбудили дело.
Известно, что фигурант не привязал животное, из-за чего оно отправилось на прогулку по населенному пункту.
По словам местных жителей, по СНТ гуляют два коня, которые периодически пасутся на участках. Люди обращались в полицию и надзорные органы, однако владелец получал только штраф.
