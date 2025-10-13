На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Рука висела просто на сухожилиях»: в Ленобласти конь на самовыгуле напал на пенсионерку

Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Ленобласти конь напал на пенсионерку. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в СНТ «Орбита». По данным портала, животное забрело на участок местной жительницы, и она попыталась выгнать «гостя». В результате конь повалил пенсионерку, схватил за руку и стал таскать из стороны в сторону.

«Рука висела просто на сухожилиях», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», женщина получила и другие травмы.

«Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, открытым вывихом плеча, множественными переломами ребер с обеих сторон и сломанным носом», – говорится в посте.

Владельца коня задержали, им оказался 71-летний сосед пострадавшей. По факту произошедшего возбудили дело.

Известно, что фигурант не привязал животное, из-за чего оно отправилось на прогулку по населенному пункту.

По словам местных жителей, по СНТ гуляют два коня, которые периодически пасутся на участках. Люди обращались в полицию и надзорные органы, однако владелец получал только штраф.

Ранее в Германии пенсионерка нашла на крыше своего гаража лося.

