В Германии пенсионерка нашла на крыше своего гаража лося

Bild: пенсионерка в Германии нашла на крыше гаража лося
Rosi Friske

В Германии пенсионерка нашла на крыше своего гаража лося, пишет Bild.

Офицер по охране дикой природы Максимилиан Ланг подтвердил факт появления лося. По его словам, животное, вероятно, пришло из соседнего региона, где ведется разведение оленей и лосей, но нельзя исключать, что это и «путешественник» из более северных районов.

«Даже если в Шварцвальде появятся десять таких лосей, это не станет проблемой. Они миролюбивы и избегают людей. Опасными могут быть только тогда, когда переходят дороги или случайно забредают в населенные пункты», – отметил Ланг.

Лось действительно впечатляет своими размерами: рост в плечах более двух метров и вес около 500 килограммов делают его самым крупным представителем семейства оленевых в мире. Местные жители решили дать ему кличку Эмиль.

«Он получил небольшой удар током от электрического забора, но даже это его не смутило. Он просто изящно переступил через него – лошадь не смогла бы сделать это лучше», — рассказала сама пенсионерка.

Ранее ученая рассказала, что делать при встрече с дикими животными в лесу.

