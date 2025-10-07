Россиянка ударила подругу ножом в бок за то, что та оскорбляла ее сына

В Саратовской области ссора соседок по подъезду из-за оскорбления сына одной из них закончилась поножовщиной. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел во дворе дома на 2-м проезде Блинова поселке Солнечный в ночь на 6 августа, когда 45-летняя жительница поселка гостила у своей 49-летней подруги. В ходе застолья между ними возникла ссора из-за того, что гостья начала негативно и оскорбительно высказываться о сыне хозяйки и его супруге. После ухода соседки хозяйка не смогла успокоиться и продолжила конфликт уже по переписке, а затем вызвала обидчицу на разговор во дворе. Во время встречи женщина достала нож и нанесла им удар в бок оппонентке.

Потерпевшая обратилась за медицинской помощью. Судебно-медицинская экспертиза установила причинение легкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Подозреваемой, ранее не судимой россиянке, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

