На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка ударила подругу ножом в бок за то, что та оскорбляла ее сына

В Саратовской области женщина ударила ножом подругу, оскорблявшую ее сына
close
Depositphotos

В Саратовской области ссора соседок по подъезду из-за оскорбления сына одной из них закончилась поножовщиной. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел во дворе дома на 2-м проезде Блинова поселке Солнечный в ночь на 6 августа, когда 45-летняя жительница поселка гостила у своей 49-летней подруги. В ходе застолья между ними возникла ссора из-за того, что гостья начала негативно и оскорбительно высказываться о сыне хозяйки и его супруге. После ухода соседки хозяйка не смогла успокоиться и продолжила конфликт уже по переписке, а затем вызвала обидчицу на разговор во дворе. Во время встречи женщина достала нож и нанесла им удар в бок оппонентке.

Потерпевшая обратилась за медицинской помощью. Судебно-медицинская экспертиза установила причинение легкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Подозреваемой, ранее не судимой россиянке, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее мужчина ударил ножом в живот незнакомца, на которого ему пожаловалась мать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами