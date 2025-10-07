Мужчина ударил ножом в живот незнакомца, на которого ему пожаловалась мать

В Челябинске мужчина порезал ножом незнакомца, на которого пожаловалась мать

В Челябинске 35-летнего мужчину заподозрили в нападении с ножом на 41-летнего незнакомца из-за жалобы матери. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Бажова. По словам супруги пострадавшего, их автомобиль был остановлен неизвестными на другой машине. В ходе возникшего конфликта один из преследователей нанес ее мужу несколько ударов ножом в область брюшной полости. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Пострадавшего с ножевым ранением госпитализировали в медицинское учреждение.

Полицейские установили и задержали подозреваемого, им оказался местный житель. У него изъяли нож. По данным правоохранителей, конфликту предшествовала ссора пострадавшего и матери нападавшего в магазине — женщина рассказала сыну о случившемся. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде.

