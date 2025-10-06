На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Возили лицом по асфальту»: в Воронеже школьницы жестоко избили двух девочек

В Воронеже двух девочек избила компания школьниц
Telegram-канал Блокнот Воронеж

Школьниц 14 и 11 лет из Воронежа избила компания девочек. Об этом сообщает «Блокнот Воронеж».

Инцидент произошел на Минской улице. Как рассказала мать одной из пострадавших, ее дочь и еще одну девочку знакомый по телефону пригласил приехать на «пять минут» в другой микрорайон.

На месте их ждала компания из пяти девочек, одна из которых была их одноклассницей, и, по словам женщины, зачинщицей конфликта.

Ничего не объясняя, школьницы стали избивать пострадавших. На кадрах с места заметно, как подростки наносят девочкам удары и таскают за волосы.

«Наших девочек не только избивали, но и оплевывали, потом фотографировались с ними избитыми. Таскали за волосы, возили лицом по асфальту», – рассказала мать пострадавшей.

По ее словам, на месте было около 20 очевидцев. Они снимали на телефоны происходящее, но не помогали.

В результате обеих пострадавших госпитализировали. Одну из них бросали через забор, из-за чего она получила ушиб шеи. Вторая получила ушиб живота.

Предположительно, причиной конфликта могла стать зависть: избитой девочке купили джинсы, которые хотели другие участницы ссоры. Также не исключается, что пострадавшая за несколько месяцев до инцидента «гуляла с мальчиком, который нравился одной из нападавших».

Ранее банда подростков справила нужду в петербургском подвале и избила сантехников.

