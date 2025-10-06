Банда подростков справила нужду в петербургском подвале и избила сантехников

78.ru: в Петербурге подростки справили нужду в подвале и избили сантехников

В Петербурге банда подростков в возрасте от 14 до 16 лет справила нужду в подвале и избила сантехников. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 5 октября на улице Красного Флота в Ломоносове. Несколько молодых людей справляли нужду в подвале жилого дома, и обративший на это внимание сантехник сделал им замечание. После этого на него набросился один из подростков.

Затем к агрессору немедленно подключились другие несовершеннолетние. На помощь коллеге прибежал второй сантехник, который попытался разнять драку, но подростки набросились и на него.

В результате нападения оба сантехника получили травмы. Молодые люди скрылись с места происшествия до прибытия полиции. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи оказала пострадавшим помощь и отпустила их в удовлетворительном состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Орске подростки избивали и бросали спички в девочку из-за симпатии «не тех» мальчиков.