В России предложили допмеры поддержки для молодых матерей с двумя детьми

СФ предложил проработать допмеры поддержки для женщин до 25 лет с двумя детьми

Сенаторы предложили правительству разработать меры поддержки для молодых матерей до 25 лет с двумя и более детьми, а также для обеспечения жильем молодых, многодетных и студенческих семей. Соответствующие рекомендации Совфеда направлены в правительство РФ и регионы, пишет РИА Новости.

Также предложено рассмотреть законодательное закрепление понятия «семейное предпринимательство» и возможность выдачи грантов НКО для поддержки молодых семей. Рекомендовано расширить цифровые возможности для получения медицинских документов и развивать проект госпитальных школ «УчимЗнаем».

Миннауки и Минтруда предложено оценить создание групп кратковременного пребывания детей при вузах. Отмечена важность телемедицины и мобильных комплексов для помощи жителям удаленных территорий. Будут проработаны вопросы психологической поддержки участников СВО и их семей.

Также предложено усовершенствовать оценку численности населения с использованием цифровых технологий, программу «Родовой сертификат» и систему реабилитации участников СВО. Рекомендовано увеличить финансирование детского отдыха для малообеспеченных и многодетных семей, а также детей участников СВО.

Ранее стало известно, кто из россиян сможет получить новую семейную льготу в 2026 году.