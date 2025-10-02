На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Группа Nirvana снова выиграла суд против повзрослевшего младенца с обложки своего альбома

ВВС: суд не увидел порнографии на обложке альбома Nevermind группы Nirvana
true
true
true
close
DGC Records

Гражданин США Спенсер Элден, которого в младенчестве сфотографировали голым на обложку альбома Nevermind, вновь проиграл суд против группы Nirvana. Истец обвинял музыкантов в распространении порнографии, сообщает BBC.

«Нагота должна сопровождаться другими обстоятельствами, которые делают визуальное изображение похотливым или сексуально провокационным», — прокомментировал свое решение судья Фернандо Олгун.

По данным СМИ, решение окружного суда США повторило предыдущий вердикт в этом споре. По словам Олгуна, ни одно жюри не сочтет изображение на обложке Nevermind порнографическим по своему содержанию. В то же время судья сравнил снимок с «семейной фотографией голого ребенка во время купания».

Как выяснилось в ходе разбирательства, снимок Элдена действительно сделал семейный фотограф, друг его родителей. Более того, как отмечает издание, родители присутствовали во время съемки, и не возражали против дальнейшего использования фотографии. Впрочем, как и сам Элден, который до определенного времени получал «финансовую выгоду» от своего изображения на обложке легендарного альбома группы Курта Кобейна.

Ранее жители Урала захотели переименовать улицу Курта Кобейна в честь российского певца Расторгуева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами