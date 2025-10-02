Группа Nirvana снова выиграла суд против повзрослевшего младенца с обложки своего альбома

Гражданин США Спенсер Элден, которого в младенчестве сфотографировали голым на обложку альбома Nevermind, вновь проиграл суд против группы Nirvana. Истец обвинял музыкантов в распространении порнографии, сообщает BBC.

«Нагота должна сопровождаться другими обстоятельствами, которые делают визуальное изображение похотливым или сексуально провокационным», — прокомментировал свое решение судья Фернандо Олгун.

По данным СМИ, решение окружного суда США повторило предыдущий вердикт в этом споре. По словам Олгуна, ни одно жюри не сочтет изображение на обложке Nevermind порнографическим по своему содержанию. В то же время судья сравнил снимок с «семейной фотографией голого ребенка во время купания».

Как выяснилось в ходе разбирательства, снимок Элдена действительно сделал семейный фотограф, друг его родителей. Более того, как отмечает издание, родители присутствовали во время съемки, и не возражали против дальнейшего использования фотографии. Впрочем, как и сам Элден, который до определенного времени получал «финансовую выгоду» от своего изображения на обложке легендарного альбома группы Курта Кобейна.

