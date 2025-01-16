Активисты предложили переименовать улицу Курта Кобейна в честь Николая Расторгуева

Активисты движения «Ветераны России» обратили внимание на то, что одна из улиц в СНТ «Радуга» Добрянского округа Пермского края носит имя американского музыканта, основателя группы Nirvana Курта Кобейна и предложили переименовать ее в честь российского музыканта, солиста «Любэ» Николая Расторгуева. Об этом сообщает издание «Абзац».

«Музыкант хоть и является известной фигурой в мире музыки, но не имеет никакого отношения к российской культуре. Более того, его образ жизни трудно назвать примером для подражания. Название улицы в его честь вызывает вопрос: действительно ли это отражает ценности и приоритеты нашего общества», — заявил глава организации Ильдар Резяпов.

По его словам, для названия улицы больше подойдет Расторгуев, который является ярким представителем российской культуры. Он добавил, что инициатива о переименовании уже отправлена губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.

13 января в СМИ распространилась информация, что в Пермском крае назвали улицу в честь Курта Кобейна. Она находится вблизи деревни Ельники на территории Добрянского округа.

Ранее в Пермском крае отреагировали на переименование улицы Курта Кобейна из-за его репутации.