Россиянин обманул инвесторов на 27 млн рублей

37-летний аферист из Геленджика обманул трех инвесторов на 27,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Мошенник предложил трем инвесторам вложить деньги в строительство нежилых помещений, которые на самом деле принадлежали муниципалитету и никаких прав на землю у него не было», — рассказали в ведомстве.

Аферист показал партнерам поддельное разрешение на строительство и заручился их поддержкой. В итоге три предпринимателя передали ему более 27,5 млн рублей. Получив деньги, злоумышленник забрал их себе и пропал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее россиянам рассказали о схеме мошенников с подтверждением паспорта голосом.