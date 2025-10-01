На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин обманул инвесторов на 27 млн рублей

Житель Краснодарского края обманул партнеров на 27,5 млн рублей
true
true
true
close
Shutterstock

37-летний аферист из Геленджика обманул трех инвесторов на 27,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Мошенник предложил трем инвесторам вложить деньги в строительство нежилых помещений, которые на самом деле принадлежали муниципалитету и никаких прав на землю у него не было», — рассказали в ведомстве.

Аферист показал партнерам поддельное разрешение на строительство и заручился их поддержкой. В итоге три предпринимателя передали ему более 27,5 млн рублей. Получив деньги, злоумышленник забрал их себе и пропал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее россиянам рассказали о схеме мошенников с подтверждением паспорта голосом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами