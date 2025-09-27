На ЗАЭС заявили о наличии топлива для автономной работы генераторов

У ЗАЭС достаточно дизельного топлива для работы генераторов в автономном режиме

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) располагает необходимым объемом дизельного топлива для продолжительной работы резервных дизель-генераторов в случае отключения от внешнего энергоснабжения. Об этом заявили представители станции в Telegram-канале.

«С 23 сентября 2025 года электроснабжение собственных нужд Запорожской атомной станции осуществляется от резервных дизель-генераторов. На площадке станции имеются достаточные запасы дизельного топлива для длительной работы генераторов в автономном режиме», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что функции охлаждения ядерного топлива, находящегося в бассейнах выдержки и реакторах, выполняются в полном соответствии с регламентом.

На ЗАЭС подчеркнули, что все системы, критически важные для функционирования атомной станции, работают в обычном режиме, получая питание от резервных источников энергии.

«Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем», – говорится в официальном заявлении.

Ранее в МАГАТЭ допустили повторение ситуации Фукусимы на ЗАЭС.