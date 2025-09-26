В сети осудили пастора, повелевшего прихожанину отказаться от своей земли в пользу Бога

Пастор из Гондураса повелел прихожанину отказаться от земли и разозлил соцсети

В сети осудили пастора из Гондураса, повелевшего прихожанину отказаться от своей земли в пользу Бога, пишет Oddity Central.

В Гондурасе разгорелся скандал вокруг пастора евангелической церкви Хорхе Помпы из Тегусигальпы. Видео, на котором он под видом божественного откровения требует у члена своей общины передать церкви землю, стало вирусным и спровоцировало ожесточенные споры в социальных сетях.

Обращаясь к одному прихожанину, пастор Хорхе Помпа заявил, что Бог лично повелел ему передать мужчине: тот должен отказаться от своего участка в пользу церкви. В обмен, по словам священнослужителя, верующего ждет щедрое вознаграждение свыше.

«Мне нужны твои документы и земля, прямо сейчас. Ты готов?», — продолжил пастор.

Большинство пользователей соцсетей резко осудили действия пастора, расценив их как циничную манипуляцию доверием верующих. Многие потребовали привлечения правоохранительных органов.

«Это должно быть рассмотрено компетентными органами. Это нападение во всех смыслах этого слова», — написал один из комментаторов.

Нашлись и те, кто встал на сторону Помпы, утверждая, что он лишь исполняет волю высших сил.

