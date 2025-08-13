В Бразилии пастор вышел на улицу в парике и женском нижнем белье, попав на видео

На видео попал пастор из Бразилии, разгуливающий в парике и в женском нижнем белье, пишет местное издание Ultimo Segundo.

В соцсетях распространилось видео, на котором пастор из Бразилии Эдуардо Коста идет мимо бара в светлом парике и женской одежде. После публикации ролика люди начали вспоминать прошлые истории с участием религиозного деятеля, включая слова мужчины о том, что много лет назад его прошлая жена якобы застала его «в маленьком красном платье» возле мотелей.

В ответ на внимание общественности Коста записал видео вместе с нынешней супругой, миссионеркой Валькирией Костой. Он объяснил, что необычный наряд был частью личного расследования, связанного с поиском «нужного места»:

«Я надел парик и шорты, чтобы попытаться найти одно место. Кто-то снял меня на видео и пытался вымогать у меня деньги», — заявил пастор.

По его словам, автор ролика потребовал деньги, чтобы ролик не появился в сети. Коста отказался платить и назвал произошедшее попыткой незаконного давления и неправомерного использования его изображения. При этом он не уточнил, обращался ли в полицию.

Ранее сообщалось, что пастор в Бразилии пастор гипнотизировал детей, а потом насиловал.