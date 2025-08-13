На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попал пастор из Бразилии, разгуливающий в парике и в женском нижнем белье

В Бразилии пастор вышел на улицу в парике и женском нижнем белье, попав на видео
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На видео попал пастор из Бразилии, разгуливающий в парике и в женском нижнем белье, пишет местное издание Ultimo Segundo.

В соцсетях распространилось видео, на котором пастор из Бразилии Эдуардо Коста идет мимо бара в светлом парике и женской одежде. После публикации ролика люди начали вспоминать прошлые истории с участием религиозного деятеля, включая слова мужчины о том, что много лет назад его прошлая жена якобы застала его «в маленьком красном платье» возле мотелей.

В ответ на внимание общественности Коста записал видео вместе с нынешней супругой, миссионеркой Валькирией Костой. Он объяснил, что необычный наряд был частью личного расследования, связанного с поиском «нужного места»:

«Я надел парик и шорты, чтобы попытаться найти одно место. Кто-то снял меня на видео и пытался вымогать у меня деньги», — заявил пастор.

По его словам, автор ролика потребовал деньги, чтобы ролик не появился в сети. Коста отказался платить и назвал произошедшее попыткой незаконного давления и неправомерного использования его изображения. При этом он не уточнил, обращался ли в полицию.

Ранее сообщалось, что пастор в Бразилии пастор гипнотизировал детей, а потом насиловал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами