Во Владимирской области в доме под снос обнаружили 18 рабов

Во Владимирской области мужчин задержали за похищение и удержание 18 человек
true
true
true
close
Telegram-канал СУ СК России по Владимирской области

Жителей Владимира подозревают в насильственном удержании людей в одном из домов. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, двое мужчин стали совершать преступления в 2022 году. Они похитили 18 человек, которые приезжали во Владимирскую область из разных регионов России и не имели устойчивых социальных связей.

Людей удерживали в многоквартирном доме на улице Фейгина. Само здание было нежилым и в дальнейшем его должны были снести. Пленникам давали одежду и вещи первой необходимости. Люди работали на местном предприятии и получали зарплату, но деньги забирали пленившие их мужчины. Таким образом они присвоили более миллиона рублей.

Подозреваемых задержали. Выяснилось, что один из них является уроженцем Владимирской области, второй – приехал из Ивановской области.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Дагестане сотрудники реабилитационного центра насильно удерживали людей.

