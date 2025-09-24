На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дагестане сотрудники реабилитационного центра насильно удерживали людей

В Махачкале сотрудников ребцентра задержали за удержание людей насильно
Сотрудников реабилитационного центра в Махачкале подозревают в удержании подопечных. Об этом сообщает СК РФ в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, в период с января 2024 по апрель 2025 года подозреваемые удерживали людей против их воли. Фигуранты обещали оказать подопечным реабилитационную помощь, но на деле пленили людей, чтобы получать деньги от их родственников.

«В отношении лиц, пытавшихся сопротивляться или требовавших освобождения, применялись методы физического и психологического воздействия», – сообщается в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов посетили центр и освободили несколько человек. Известно, что один подопечный не выжил.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе по статье об истязании. Вскоре им изберут меру пресечения. Следователи тем временем продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростовской области мужчины удерживали в доме 17 рабов.

