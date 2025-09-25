На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Омске открылся кампус «Школы 21»

Греф: качество образования в Омске находится на самом высоком уровне
true
true
true
close
Пресс-служба Сбербанка

Качество образования в Омске находится на самом высоком международном уровне и соответствует всем мировым стандартам, заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф во время открытия кампуса «Школы 21».

«Сегодня мы открываем здесь, в Омске, потрясающий объект — «Школу 21». Омск исторически имел звание интеллектуального центра Сибири. Запуск кампуса «Школы 21» по значимости не менее важное событие, как когда-то открытие университета в Омске», — сказал Греф.

Он отметил, что ученики «Школы 21» будут носителями самой передовой инженерной культуры.

«Выпускники востребованы на рынке, на них огромный спрос, и мы сами за них конкурируем. Основа обучения — методика «равный равному»: здесь нет лекций, есть задачи, дедлайны. Нужно общаться, задавать вопросы и совместно работать над проектами», — добавил Греф.

Всего на обучение в «Школе 21» в Омске было подано более 1800 заявок, из которых зачислено 308 человек.

«Участники проекта, не уезжая из родного региона, смогут «прокачать» цифровые навыки, востребованные сегодня во многих профессиях, и получат реальный шанс построить успешную карьеру в ИТ», — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Участники, успешно прошедшие «бассейн» (финальный этап), поступят на основное обучение. Здесь они смогут выбрать разработческое или неразработческое направление, среди которых кибербезопасность, GameDev и другие.

