На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Люди заявили в полицию на мать, бросившую работу ради продажи интимных фотографий

Daily Star: австралийка бросила работу, чтобы продавать свои интимные фото
true
true
true
close
LucyBanks/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница австралийского города Перт, 34-летняя Люси Бэнкс, стала объектом жалоб в полицию и социальные службы от других родителей после того, как бросила работу, чтобы продавать свои интимные фото, пишет Daily Star.

По словам Люси, знакомые подписывались на ее контент, а затем начались жалобы в школу детей, полицию и службы опеки с обвинениями в том, что она — «ужасная мать». Ситуация обострилась настолько, что когда сама австралийка обратилась в полицию, выяснилось, что на нее уже поступило пять заявлений.

Стражи порядка заверили, что она не является объектом расследования, однако, по словам женщины, это заставило ее чувствовать себя осужденной за попытку честно зарабатывать.

«Меня бы осуждали, какой бы вариант я ни выбрала», — отметила Бэнкс.

Особую обиду женщина испытала, когда ее старший сын узнал о профессии матери от посторонних.

«Я годами оберегала детей от всего неподобающего, и у меня это отлично получалось», — подчеркнула она.

За четыре года работы в индустрии Люси удалось заработать более $1,5 миллиона , что позволило обеспечить детям обучение в частных школах и стабильность.

Ранее модель ушла с OnlyFans и купила корову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами