Люди заявили в полицию на мать, бросившую работу ради продажи интимных фотографий

Жительница австралийского города Перт, 34-летняя Люси Бэнкс, стала объектом жалоб в полицию и социальные службы от других родителей после того, как бросила работу, чтобы продавать свои интимные фото, пишет Daily Star.

По словам Люси, знакомые подписывались на ее контент, а затем начались жалобы в школу детей, полицию и службы опеки с обвинениями в том, что она — «ужасная мать». Ситуация обострилась настолько, что когда сама австралийка обратилась в полицию, выяснилось, что на нее уже поступило пять заявлений.

Стражи порядка заверили, что она не является объектом расследования, однако, по словам женщины, это заставило ее чувствовать себя осужденной за попытку честно зарабатывать.

«Меня бы осуждали, какой бы вариант я ни выбрала», — отметила Бэнкс.

Особую обиду женщина испытала, когда ее старший сын узнал о профессии матери от посторонних.

«Я годами оберегала детей от всего неподобающего, и у меня это отлично получалось», — подчеркнула она.

За четыре года работы в индустрии Люси удалось заработать более $1,5 миллиона , что позволило обеспечить детям обучение в частных школах и стабильность.

