Россиянка решила заменить ключи от домофона и лишилась квартиры и 4,2 млн рублей

В Кузбассе женщина лишилась 4,2 млн рублей, поверив в замену ключей от домофона
true
true
true
close
Matthias Balk/dpa/Global Look Press

56-летняя учительница из Кузбасса стала жертвой мошенников, поверив в бесплатную замену домофона. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Во время беседы аферисты представились жительнице Гурьевска сотрудниками компании, которая обслуживает домофоны. Чтобы получить новые ключи от домофона, пострадавшая продиктовала код из сообщения.

Позже лжесотрудник «Госуслуг» заявил, что в ее личном кабинете появилась доверенность, которая позволяла неизвестному ей иностранцу распоряжаться деньгами на счету.

Неизвестные предупредили женщину об уголовной ответственности за переводы в другую страну. Поверив мошенникам, россиянка, по рекомендации аферистов, продала свою квартиру. Также она взяла кредит, оформила микрозаймы и сняла накопления. Все средства в размере 4,2 миллиона рублей она отдала злоумышленникам.

Когда собеседники перестали выходить на связь, педагог поняла, что ее обманули. При этом женщина знала о схеме, но не смогла распознать обман.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент причастных к махинациям ищут.

Ранее липчанка перевела 2,2 млн рублей мошенникам и получит их назад.

