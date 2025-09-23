Молодым жителям столицы помогут начать свой профессиональный путь

Молодые жители столицы смогут начать свой профессиональный путь с помощью проекта «Молодежь Москвы», который поможет найти работу и пройти стажировку, сообщается на сайте mos.ru.

«В рамках направления «Молодежь Москвы. Карьера» мы предлагаем молодым жителям столицы конкретные инструменты для старта на профессиональном пути — от тестирования, которое поможет определиться с выбором, до прямого знакомства с ведущими работодателями», — рассказала руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

На портале для пользователей работает витрина актуальных вакансий и стажировок на рынке труда.

Кроме того, молодым людям предложат разные форматы поддержки, чтобы им было проще выбрать профессию. Для этого проводятся профориентационные консультации, образовательные курсы и другие мероприятия. Консультации проводятся в онлайн- и офлайн-форматах.

Также на портале «Молодежь Москвы» для желающих есть возможность подать заявку на поддержку стартапа или проекта. Участники могут описать идею и цель проекта, а также указать, какие конкретно виды поддержки им нужны.

«Обращалась за консультацией по запуску стартапа на портал «Молодежь Москвы». Буквально на следующий день получила оперативную обратную связь и приглашение встретиться. На встрече мы обсудили возможные векторы развития, сильные стороны моего проекта», — рассказала SMM-редактор, основатель сети Telegram-каналов о досуге в Москве Анна Лебедева.