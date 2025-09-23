На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мать отравила двух детей лекарствами и четыре года хранила их тела в чемоданах

В Новой Зеландии женщину осудили за убийство двух собственных детей
Depositphotos

В Новой Зеландии осудили женщину, которая убила двух своих детей и спрятала их тела в чемоданы. Об этом сообщает ABC News.

В середине 2018 года 43-летняя Хаген Ли из Окленда дала своим двум детям — восьмилетней Юне и шестилетнему Мину — дозу рецептурного препарата нортриптилин, смешанного с соком. Согласно материалам уголовного дела, дети выпили сок, а затем почувствовали сонливость, побрели в свои кровати и больше не просыпались. Их тела нашли через четыре года в чемоданах на складе, за который женщина перестала платить аренду. Содержимое склада было продано на аукционе семье, в итоге сделавшей страшную находку.

В том же году Ли госпитализировали в психиатрическую больницу Южной Кореи. Когда женщину спросили о местонахождении детей, она ответила: «У меня нет детей». К тому времени она подала заявление на смену имени и прервала все контакты с друзьями и семьей. Женщину задержали, она признала вину в убийстве детей, но настаивала на своей невменяемости. Ее адвокат заявил, что Ли считала убийство «морально правильным» решением, так как после смерти мужа в 2017 году ей стало тяжело одной воспитывать детей, однако судья отказался считать это смягчающим обстоятельством.

Суд приговорил Ли к ответственности за убийство после короткого совещания присяжных. Какое наказание она получила, не уточняется.

Ранее пятилетняя девочка в крови прибежала к соседу и сказала, что отец убил всю ее семью.

