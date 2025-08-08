На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пятилетняя девочка в крови прибежала к соседу и сказала, что отец убил всю ее семью

В США девочка в крови вбежала к соседу и сказала, что отец убил всю семью
Depositphotos

В США пятилетняя девочка стала свидетельницей того, как ее отец расправился со всей ее семьей. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел 24 июля. 34-летний Кристофер Роуэлл застрелил свою жену Мариссу, ее мать Сандру и сестру Алишу, после чего совершил суицид. Пятилетняя Винтер, ставшая свидетельницей трагедии, смогла убежать к соседям. Девочка забежал в чужой дом вся в крови и рассказала, что отец убил ее семью. Сообщается, что одна из женщин во время кровавой расправы в последний момент успела спрятать ребенка в ванной комнате, спасая ей жизнь.

Родственники сообщили, что Марисса, жена убийцы, планировала уйти от мужа из-за его жестокого характера. Для помощи оставшейся сиротой девочке создан сбор средств на платформе GoFundMe. Полиция в данный момент расследует обстоятельства случившегося.

Ранее в Подмосковье мужчина устроил взрыв газа, чтобы убить свою семью.

