Российских дачников призвали срочно убрать свеклу и редьку с грядок

Депутат Чаплин посоветовал дачникам срочно собрать корнеплоды перед заморозками
Depositphotos

До наступления ночных заморозков дачникам нужно обязательно завершить уборку корнеплодов и позаботиться о теплолюбивых культурах. Такие рекомендации в беседе с «Газетой.Ru» дал депутат Государственной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Свеклу, морковь, редьку и другие корнеплоды необходимо убрать в срочном порядке. Если они останутся в земле даже при легком морозце, это критически скажется на их лежкости при хранении. Также важно собрать весь оставшийся урожай томатов, перцев и баклажанов, даже если плоды еще не достигли полной зрелости», — сказал Чаплин.

Особое внимание депутат рекомендовал уделить плодовым деревьям и кустарникам, а также цветочным насаждениям.

«Стволы молодых деревьев, особенно яблонь, груш и косточковых культур, желательно обмотать защитным материалом – спанбондом или мешковиной. Это убережет нежную кору от морозобоин и солнечных ожогов в холодное время года. Приствольные круги лучше замульчировать компостом или торфом слоем в 5-10 сантиметров, чтобы защитить корневую систему. Нельзя забывать и о цветниках, а также о ягодных культурах. Клубнику, пионы, флоксы и другие многолетники после обрезки следует утеплить опавшей листвой или хвойным лапником. Это простое действие поможет растениям успешно перезимовать и порадовать обильным цветением и урожаем в будущем сезоне», — заключил Чаплин.

Ранее дачников призвали не торопиться укрывать растения на зиму.

