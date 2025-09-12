Россиянин попытался вернуть возлюбленную, обокрав ее квартиру

В Курской области 30-летний мужчина пытался помириться с возлюбленной, обокрав ее квартиру. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно, ранее судимый Щигровского района, и по совместительству экс-сожитель потерпевшей, взломал замок в квартире женщины, не зная, что она сдала жилье в аренду. Он похитил из помещения телефон, рюкзак с вещами, а также модем и фоторамку, принадлежавшие хозяйке. На допросе мужчина пояснил, что таким образом хотел вернуть возлюбленную.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Вместо примирения с бывшей сожительницей подозреваемого ждет уголовное разбирательство.

До этого в Петербурге уставший гость города проник в чужую квартиру, чтобы поспать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности жилища и умышленном повреждении чужого имущества.

Ранее россиянин проник в квартиру 88-летнего пенсионера, избил его и ограбил.