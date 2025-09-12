На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин попытался вернуть возлюбленную, обокрав ее квартиру

В Курской области мужчина пытался вернуть возлюбленную, обокрав ее квартиру
true
true
true
close
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

В Курской области 30-летний мужчина пытался помириться с возлюбленной, обокрав ее квартиру. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно, ранее судимый Щигровского района, и по совместительству экс-сожитель потерпевшей, взломал замок в квартире женщины, не зная, что она сдала жилье в аренду. Он похитил из помещения телефон, рюкзак с вещами, а также модем и фоторамку, принадлежавшие хозяйке. На допросе мужчина пояснил, что таким образом хотел вернуть возлюбленную.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Вместо примирения с бывшей сожительницей подозреваемого ждет уголовное разбирательство.

До этого в Петербурге уставший гость города проник в чужую квартиру, чтобы поспать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности жилища и умышленном повреждении чужого имущества.

Ранее россиянин проник в квартиру 88-летнего пенсионера, избил его и ограбил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами