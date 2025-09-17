На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина совершил 1600 молчаливых звонков в службу спасения за месяц и поплатился

В Японии арестовали мужчину, который звонил в службу спасения и молчал в трубку
Максим Блинов/РИА «Новости»

Мужчина был арестован за 1600 ложных звонков на номер 110, по которому в Японии можно связаться с экстренными службами. Об этом пишет издание Japan Today.

Полиция нашла телефонного террориста, который, предположительно, с начала 2024 года периодически звонил в службу спасения Токио и мешал работе операторов. Им оказался безработный местный житель по имени Сигэнари Куросава.

Установлено, что с 1 по 28 июля этого года 36-летний мужчина совершал звонки со своего мобильного телефона, когда находился в токийском районе Кацусика и его окрестностях. Едва услышав голос оператора, он молча вешал трубку.

Теперь мужчину обвиняют в незаконном воспрепятствовании ведению бизнеса. Полиция заявила, что Куросава признался в совершении этих звонков.

Ранее девушку арестовали за то, что она ежедневно звонила в пожарную часть.

