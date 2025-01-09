Девушку арестовали за то, что она ежедневно звонила в пожарную часть

В Японии арестовали девушку, которая мешала работе пожарных, ежедневно донимая их телефонными звонками. Об этом пишет газета Mainichi Shimbun.

Как сообщается, 21-летняя жительница Токио каждый день звонила в одну из пожарных частей пригорода японской столицы, Хино. Звонки продолжались с 7 сентября по 18 ноября 2024 года. Она пыталась связаться с отделением около 670 раз, совершая около 50 звонков в день — с раннего утра до поздней ночи.

7 января девушку арестовали за вмешательство в работу пожарной станции. В полиции сообщили, что японка угрожала пожарным за то, что они шумят, и даже угрожала расправиться с ним, если они приедут еще раз. На допросе девушка признала свою вину.

«Меня раздражала громкая сирена, когда пожарная машина проезжала перед моим домом», — заявила подозреваемая.

Какое наказание ей грозит по статье о насильственном воспрепятствовании чужой деятельности, не уточняется.

Ранее японца арестовали за то, что он 100 раз в день звонил жене и молчал в трубку.