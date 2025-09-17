На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции врач под предлогом осмотра потрогал груди у более чем 65 женщин и был арестован

Во Франции арестовали врача, трогавшего грудь пациенток под предлогом осмотра
Depositphotos

Во Франции врач под предлогом осмотра потрогал груди у более чем 65 женщин и был арестован, пишет местное издание Le Figaro.

Как пишут СМИ, 67-летний врач из Нанта оказался в центре громкого судебного скандала после того, как его обвинили в десятках случаев сексуального насилия под видом медицинских осмотров. По данным прокуратуры, мужчина в течение почти 30 лет проводил так называемые «скрининги на рак молочной железы», сопровождая их «унизительными и неправомерными» пальпациями груди.

Следствие установило, что жертвами врача стали как несовершеннолетние девушки, так и женщины старше 50 лет. Всего на данный момент подтверждено не менее 65 случаев, а о действиях медика полиция узнала случайно. В сентябре 2024 года врач подвергся нападению со стороны бойфренда одной из пациенток. Молодой человек был возмущен тем, что его партнершу на каждом приеме подвергали интимным осмотрам, и решился на агрессию. В итоге его самого осудили, однако это стало поводом для нового расследования, в ходе которого вскрылась схема доктора.

По данным жандармерии, ни один из «обследований» не соответствовал медицинским нормам. Более того, многие из пациенток не входили в группу риска по раку молочной железы, что делает регулярные осмотры еще более подозрительными. Сам врач вину отрицает, утверждая, что был «одержим идеей скрининга». В рамках судебного контроля мужчине запретили заниматься медицинской практикой и контактировать с потерпевшими. Заседание суда назначено на 10 декабря 2025 года.

Ранее врач в Узбекистане, прикрываясь необходимостью осмотра, приставал к пациентке.

