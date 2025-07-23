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Врач, прикрываясь необходимостью осмотра, приставал к пациентке

В Узбекистане врача осудили за домогательства к пациентке
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Shutterstock/FOTODOM

Суд вынес приговор медику из Узбекистана, который совершал действия сексуального характера в отношении своей пациентки. Об этом сообщает Darakchi.uz.

Инцидент произошел в Ташкенте. По версии следствия, врач зашел к женщине и рассказал о необходимости провести осмотр. Во время «медицинских» манипуляций он хватал пострадавшую за грудь и приставал.
После произошедшего пациентка обратилась в полицию.

«Врач выразил сожаление о своих действиях, подчеркнув, что извинился перед пациенткой и ее матерью», – сообщается в публикации.

Суд признал специалиста виновным по статье о сексуальном домогательстве. Ему назначили пять суток административного ареста.

До этого в Ростовской области 41-летнего мужчину задержали за надругательство над четырехлетним мальчиком. При этом за некоторое время до инцидента он уже привлекался к ответственности за насильственные действия сексуального характера.

Ранее пьяный мужчина приставал к девочкам 12 и двух лет на улице.

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