Российские девятиклассницы засунули в рот восьмилетней девочке туалетный ершик

В Приморье трех девятиклассниц обвинили в жестоких издевательствах над восьмилетней девочкой в туалете школы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в школе города Спасска-Дальнего во время перемены. Предварительно, три ученицы девятого класса силой затащили восьмилетнюю девочку из второго класса в туалет, где сдавили ей горло, не давая позвать на помощь. Агрессорши взяли туалетный ершик и стали водить им по лицу ребенка, засовывая его в рот. Унижения прекратились только после того, как подруги пострадавшей позвали взрослых.

Руководство учреждения не сообщило о случившемся родителям пострадавшей — все обстоятельства инцидента стали известны только после уроков, когда девочка сама рассказала обо всем матери. Родительница написала заявление в полицию и требует отчислить жестоких подростков, поскольку в школе дети будут пересекаться каждый день. По словам женщины, историю пытаются замять.

Ранее подростки избили и облили мочой двух сверстниц в Тамбовской области.