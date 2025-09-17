Женщина перенесла инсульт и ослепла после игры в популярную игру на Nintendo Switch

Женщина из Японии пережила инсульт и временно ослепла после игры в популярную игру на Nintendo Switch, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, 25-летняя женщина из Японии перенесла инсульт во время игры в Ring Fit Adventure для Nintendo Switch. Японка недавно начала тренироваться после длительного сидячего образа жизни, используя популярную фитнес-игру, которая сочетает физические упражнения с игровым процессом.

Во время одного из сеансов такой тренировки женщина внезапно почувствовала острую боль в левой части шеи. Она не стала обращаться к врачу, однако через два дня ее срочно доставили в больницу с помутневшим зрением и онемением левой стороны тела. Медики диагностировали у пациентки инсульт, вызванный расслоением позвоночной артерии, что привело к образованию опасного сгустка, который блокировал кровоток в мозге, особенно в сосуде, питающем зрительный центр.

Женщине провели тромбэктомию — через катетер в артерию в паху врачи прошли до сгустка в мозге и удалили его, мгновенно восстановив кровоток. Дополнительно применялся внутриартериальный тромболизис, когда препарат для растворения тромбов вводится прямо в место закупорки для удаления оставшихся частиц.

После процедуры состояние пациентки заметно улучшилось в течение одного дня. Через 14 дней она была выписана из больницы. Врачи отметили, что этот случай подчеркивает потенциальные риски интенсивных физических нагрузок для людей с ранее не диагностированными уязвимыми сосудами, даже при использовании игровых фитнес-программ.

