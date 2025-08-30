В Тамбовской области подростки избили и облили мочой двух сверстниц

В Тамбовской области группа подростков издевалась над двумя сверстницами. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал »Тамбов. Происшествия».

Инцидент произошел в городе Мичуринске. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой группа подростков издевается над двумя сверстницами. На кадрах двое подростков бьют одну девушку по лицу, а затем выплескивают из банки в лицо другой девушке жидкость, которую они называют мочой. Действия сопровождаются нецензурной бранью и смехом.

Следователи организовали проверку по факту случившегося, сообщили в Следственном комитете России. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.

