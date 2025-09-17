На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина накачивала 13-летнего друга своих детей наркотиками и насиловала

В США женщина накачивала 13-летнего мальчика наркотиками и насиловала
Farmington Police

В США 36-летняя женщина попала под суд за то, что накачивала 13-летнего друга своих детей наркотиками и насиловала. Об этом сообщает Tri-City Record.

Все началось в декабре 2024 года и продолжалось до января 2025 года в городе Фармингтон — женщина по имени Кристал Лопес предоставляла наркотики 13-летнему мальчику и вступала с ним в половые отношения. Подросток приходил в квартиру обвиняемой в районе Клиффсайд-драйв для общения с ее детьми. Согласно материалам дела, они употребляли марихуану вместе в постели и несколько раз совершали соитие.

При обыске телефона подростка полиция обнаружила непристойные фотографии Лопес, отправленные через Snapchat. Изначально женщина утверждала, что мальчик применял к ней силу, но позднее признала себя виновной.

Лопес арестовали 21 марта. Ее обвинили в совершении преступления против несовершеннолетнего, содействии совершению правонарушения несовершеннолетним и фальсификации доказательств.

