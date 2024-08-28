Собутыльники пациента напали на врачей скорой помощи, приехавших на вызов

В Самарской области пьяные мужчины напали на медиков, которые прибыли на вызов к их товарищу. Об этом сообщает СК России.

По предварительной информации ведомства, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения напали на сотрудников скорой помощи. Медики приехали на вызов к их избитому собутыльнику.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Информации о состоянии подвергшихся нападению медиков не поступало. Данные о причине агрессии фигурантов также не уточняются.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных в ходе него деталях и обстоятельствах.

До этого в Свердловской области пациент избил перенесшего инсульт соседа по палате за то, что он разговаривал во сне. Нападавший заявил, что уже четыре ночи не спит из-за мужчины.

Ранее неадекватный мужчина в трусах и майке бросался на прохожих с лопатой в Челябинске.