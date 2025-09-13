Во Владимирской области мальчик попал в больницу после избиения другими детьми

Во Владимирской области группа детей избила восьмилетнего мальчика, ребенок попал в больницу. Об этом сообщает приемная председателя СКР.

Инцидент произошел в сентябре, когда мальчик шел из школы в городе Струнино. Предварительно, в результате конфликта одноклассник начал преследовать и оскорблять его, после чего спровоцировал драку. К нанесению ударов присоединились другие школьники, включая детей старшего возраста и детей мигрантов. При этом мать одного из нападавших удерживала пострадавшего за руку, не позволяя ему скрыться. Ребенок получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело. Руководителю следственного управления по Владимирской области поручено представить доклад о результатах расследования.

