На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мальчик попал в больницу после избиения другими детьми во Владимирской области

Во Владимирской области мальчик попал в больницу после избиения другими детьми
true
true
true
close
SynthEx/Shutterstock/FOTODOM

Во Владимирской области группа детей избила восьмилетнего мальчика, ребенок попал в больницу. Об этом сообщает приемная председателя СКР.

Инцидент произошел в сентябре, когда мальчик шел из школы в городе Струнино. Предварительно, в результате конфликта одноклассник начал преследовать и оскорблять его, после чего спровоцировал драку. К нанесению ударов присоединились другие школьники, включая детей старшего возраста и детей мигрантов. При этом мать одного из нападавших удерживала пострадавшего за руку, не позволяя ему скрыться. Ребенок получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело. Руководителю следственного управления по Владимирской области поручено представить доклад о результатах расследования.

Ранее школьник из Петербурга попал в больницу после избиения одноклассниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами