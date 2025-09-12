На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Анестезиолог провоцировал инфаркты у пациентов, чтобы показать навыки реанимации

Французский доктор ответит в суде за преднамеренную остановку сердца у пациентов
Depositphotos

Во Франции врач-анестезиолог, который вызывал остановку у своих пациентов ради унижения коллег, предстал перед судом. Об этом сообщает телеканал France 24.

Фредерик Пешье работал анестезиологом в двух клиниках в городе Безансон на востоке страны. В период с 2008 по 2017 год у десятков его пациентов при подозрительных обстоятельствах произошла остановка сердца, 12 человек не удалось реанимировать. Во всех летальных случаях вскрытие показало передозировку лидокаина.

Врача обвинили в провоцировании сердечных приступов у пациентов ради демонстрации своих навыков реанимации. По версии следствия, таким образом Пешье хотел унизить коллег, однако он так и не признал себя виновным и отказался нести ответственность за «страдания жертв и их семей», которые, по его словам, были спровоцированы «врачебными ошибками» других врачей.

Известно, что Пешье не занимается врачебной практикой с 2017 года, хотя в 2023 году ему было разрешено работать при условии, что он не будет контактировать с пациентами.

До суда дошли дела 30 пациентов, у которых произошла остановка сердца во время операций в клиниках, где работал обвиняемый. Также на процессе будут рассмотрены более 150 гражданских истцов.

Пешье, отцу троих детей, грозит пожизненное заключение в случае признания его вины. В настоящее время он находится под судебным надзором.

Ранее пенсионерка из США, которой вместо селезенки удалили почку, подала на больницу в суд.

