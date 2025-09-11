На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Неизвестный выстрелил в спину 11-летней девочке в российском городе

В Улан-Удэ неизвестный выстрелил в спину 11-летней девочке
true
true
true
close
Telegram-канал Весь Улан-Удэ

В Улан-Удэ школьнице выстрелили в спину, когда она ждала свою мать во дворе дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел во дворе дома на улице Микояна, где 11-летняя девочка с собакой ожидала свою мать. В какой-то момент малолетняя услышала хлопок и почувствовала резкую боль в спине. Пуля, которая была выпущена не из огнестрельного оружия, пробила кожаную куртку, оставив гематому на спине ребенка.

Полиция установила, что выстрел был произведен с балкона одного из соседних домов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ — хулиганство, сообщили в Следственном комитете России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах случившегося.

Ранее в Ленобласти подростки обстреляли прохожего из пневматики из-за замечания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами