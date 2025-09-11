Неизвестный выстрелил в спину 11-летней девочке в российском городе

В Улан-Удэ школьнице выстрелили в спину, когда она ждала свою мать во дворе дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел во дворе дома на улице Микояна, где 11-летняя девочка с собакой ожидала свою мать. В какой-то момент малолетняя услышала хлопок и почувствовала резкую боль в спине. Пуля, которая была выпущена не из огнестрельного оружия, пробила кожаную куртку, оставив гематому на спине ребенка.

Полиция установила, что выстрел был произведен с балкона одного из соседних домов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ — хулиганство, сообщили в Следственном комитете России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах случившегося.

